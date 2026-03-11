A cseh szigorítják az ukrán buszforgalmat a rendszeres fegyvercsempészet miatt

A javaslatról újságíróknak beszélt Tomio Okamura, a cseh parlament alsóházának elnöke. Elmondása szerint a hatóságok azt gyanítják, hogy Ukrajnából különböző katonai és fegyverjellegű termékeket juttathatnak be az országba buszos szállításokon keresztül, miközben Csehországban jelentős számban működnek engedély nélküli fuvarozók – írta meg a Ceske Noiny.

Okamura szerint az egyik probléma az, hogy sok szállító nem rendelkezik megfelelő engedéllyel, és gyakran a szabályokat megkerülve, „kirándulásként” szervezett utazások formájában működteti a járatait. A politikus azt állította, hogy egyes fuvarozók még adót sem fizetnek.

A cseh politikus szerint a helyzetet nehezíti, hogy a schengeni rendszer miatt az ellenőrzések korlátozottak, így a hatóságok nem mindig tudják pontosan felügyelni, kik lépnek be az ország területére.

Okamura úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban mintegy kétmillió ember utazott rendszeresen Ukrajna és Csehország között.