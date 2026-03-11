Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Elismerte egy ukrán politológus: a háborús maffia pénzmosási kísérlete az aranykonvoj ügye
Néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni, és kevésbé próbálni Európán keresztül, állami bankokon és hivatalos diplomáciai intézményeken át legalizálni a személyes zsákmányát”
+Ez is érdekelheti
Drogot kevert a lasagnéba, hogy ismerőse elvetéljen
Kasztrálta, megölte a férjét, majd megfőzte és Barbecue szószba mártva megette
Felgyújtotta magát egy férfi a buszon, többen meghaltak
Magyar Péter engedne a brüsszeli nyomásnak egy ukrán politológus szerint
A cseh szigorítják az ukrán buszforgalmat a rendszeres fegyvercsempészet miatt
Fejbe rúgott egy hajléktalan nőt egy tini - Videó
Már 500 kárpátaljai magyar férfit soroztak be, 100-an meg is haltak Ukrajnában
Kislányt akart erőszakolni egy férfi a repülőn
„Úgy néztem ki, mint egy Avatar” – rejtélyes tünet miatt került kórházba egy férfi
Hátba szúrta, majd ledobta az erkélyről 17 hónapos lányát
Diákcsíny végzett a népszerű matektanárral, két gyermeke és felesége gyászolja