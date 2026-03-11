2026. március 12. csütörtök, Gergely
Elismerte egy ukrán politológus: a háborús maffia pénzmosási kísérlete az aranykonvoj ügye

Mikola Davidjuk ukrán politológus elismerte, hogy a Magyarországon elfogott aranykonvoj ügye valószínűleg az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete lehetett, hiszen ez már korábban többször előfordult.
2026. március 11., szerda 09:28
Néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni, és kevésbé próbálni Európán keresztül, állami bankokon és hivatalos diplomáciai intézményeken át legalizálni a személyes zsákmányát”

 

