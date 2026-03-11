Súlyosan megsérült a biciklis kislány Kaposváron
Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet
Március elején holttestet találtak Miskolcon, akinek több különösen feltűnő ismertetőjegye is volt. A rendőrség most a nyilvánosság segítségét kéri - tudatta szerdán a BOON.
A hatóságok azóta is próbálják kideríteni a személyazonosságát, de eddig senki nem jelentkezett hozzátartozóként. Pedig az elhunytnak több olyan, könnyen felismerhető testi sajátossága volt, amelyek alapján könnyen ráismerhetnek.
A rendőrségi adatlap szerint a férfi körülbelül 50–60 év körüli lehetett, testmagassága 156–160 centiméter, testsúlya 51–60 kilogramm volt, testalkata közepes. Külső megjelenése alapján idősebbnek tűnhetett a koránál. Haja rövid, középbarna, ősz szálakkal tarkított, a homloknál már ritkuló, kopaszodó volt. A hajszálak egyenesek és vékonyak, a haja nagyjából öt centiméter lehetett. A férfi borostás volt, arcszőrzete rőt árnyalatú, szeme pedig szürkéskék.
A körözési adatlap szerint az egyik legfeltűnőbb ismertetőjegye az orra. Az orrhát jobbra elhajló, tört vonalú, ami nagy valószínűséggel egy korábbi törés következménye lehetett. A fogazata nagyon hiányos volt, több foga pótolatlanul hiányzott.
A körözést a Miskolci Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóságok azt kérik, hogy aki a részletes leírás alapján felismeri a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik arról, ki lehetett, jelentkezzen a rendőrségen.
A nyitókép illusztráció: police.hu
+Ez is érdekelheti
Nyolc év után került elő egy Dunába dobott palackposta
„Elpattant bennem valami” – féltékenységből verte szét barátja autóját egy miskolci nő
46 perc alatt 4 milliós büntetést gyűjtött egy budapesti menekülés során
Eltűnt egy nő Baján, öngyilkos akart lenni
Házi készítésű lift zuhant le egy pest vármegyei házban, mentőhelikoptert is riasztottak
Újabb részletek derültek ki a szekszárdi játszótéri tragédiáról - videóval
Gyilkosság történt Nyékládházán, egy férfi az áldozat
Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán
Nem emlékezett rá, hogy eladta a házát
Halálos gázolás Vecsésen, egy férfi az áldozat
Holttestet találtak Szekszárd belvárosában is, egyelőre rejtélyes az eset