Holttestet találtak Miskolcon, rejtély övezi az esetet

Március elején holttestet találtak Miskolcon, akinek több különösen feltűnő ismertetőjegye is volt. A rendőrség most a nyilvánosság segítségét kéri - tudatta szerdán a BOON.

A hatóságok azóta is próbálják kideríteni a személyazonosságát, de eddig senki nem jelentkezett hozzátartozóként. Pedig az elhunytnak több olyan, könnyen felismerhető testi sajátossága volt, amelyek alapján könnyen ráismerhetnek.

A rendőrségi adatlap szerint a férfi körülbelül 50–60 év körüli lehetett, testmagassága 156–160 centiméter, testsúlya 51–60 kilogramm volt, testalkata közepes. Külső megjelenése alapján idősebbnek tűnhetett a koránál. Haja rövid, középbarna, ősz szálakkal tarkított, a homloknál már ritkuló, kopaszodó volt. A hajszálak egyenesek és vékonyak, a haja nagyjából öt centiméter lehetett. A férfi borostás volt, arcszőrzete rőt árnyalatú, szeme pedig szürkéskék.

A körözési adatlap szerint az egyik legfeltűnőbb ismertetőjegye az orra. Az orrhát jobbra elhajló, tört vonalú, ami nagy valószínűséggel egy korábbi törés következménye lehetett. A fogazata nagyon hiányos volt, több foga pótolatlanul hiányzott.