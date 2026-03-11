Útra borult egy biciklis kislány, éppen jött egy autó Kiskunfélegyházán

A kiskunfélegyházi esettel kapcsolatban téves információk terjedtek a napokban, így a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség keddi Facebook-közleményében tisztázta a történteket.

Közzé tették a balesetről készült videót, melyen jól látszik, a sofőr vétlen volt. A kislány feltehetően elvesztette az egyensúlyát és az irányítását a biciklije felett, így felborult.

A felvétel is jól bemutatja, hogy a közlekedésben akár egy másodperc alatt is megtörténhet a baj, a gyermeknek pedig nagy szerencséje volt.