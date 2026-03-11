Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Kasztrálta, megölte a férjét, majd megfőzte és Barbecue szószba mártva megette
Az eset még 1991-ben történt, miután az akkor 23 éves Omaima Nelson megölte tőle idősebb férjét, az 56 éves Bill Nelsont az amerikai Kalifornia államban. Az ügyet a napokban tárgyalták újra - számolt be róla hétfőn a Mirror.
A nő kasztrálta a férfit, megölte, majd a maradványait megfőzte és barbecue szószba mártva megette.
Omaima 1991 októberében ismerkedett meg Billel egy bárban, a kaliforniai Huntington Beachen.
A vonzalom elsőre megvolt köztük, így néhány nap múlva úgy döntöttek, hogy összeházasodnak.
Nem sokkal később a dolgok nem várt fordulatot vettek. Omaima 1991. november 28-án, kevesebb mint egy hónappal az esküvőjük után Bill Orange Beach-i lakásában tartózkodott, amikor a férfi egy BDSM "szexjáték" részeként az ágyhoz kötözte.
Omaima azonban hiába könyörgött, hagyja abba, a férfi megerőszakolta.
A Mirror beszámolója szerint gyermekkorában női nemi szervcsonkításon esett át, így trauma volt számára a szexuális bántalmazás.
Végül sikerült kiszabadítania magát a férfi fogásából és egy lámpával fejbe ütötte Billt, ollóval leszúrta, majd egy vasalóval brutálisan megverte.
A boncolási jegyzőkönyvek szerint a férj csuklóján szorítás-nyomok voltak, ami arra utalt, hogy a nő megkötözte párját.
A nő elmondása szerint a következő 12 órában „transzszerű állapotba” került, ezalatt feldarabolta a testét, és különböző testrészeit, köztük a fejét és a kezeit is megfőzte.
Emellett kasztrálta a férjét.
Megfőzte a kezét, hogy eltüntesse az ujjlenyomatait, majd összekeverte a húsát a hálaadásról megmaradt pulykával, és a darálóba dobta, amely a szomszédok beszámolói szerint két napig folyamatosan működött.
A nőt még akkor elfogták és gyilkosság, illetve kannibalizmus miatt letartóztatták, azóta fogva tartották.
A napokban újabb tárgyalása volt, ahol megállapították, hogy évtizedek után hamarosan szabadlábra helyezhetik.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
