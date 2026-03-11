Kasztrálta, megölte a férjét, majd megfőzte és Barbecue szószba mártva megette

Az eset még 1991-ben történt, miután az akkor 23 éves Omaima Nelson megölte tőle idősebb férjét, az 56 éves Bill Nelsont az amerikai Kalifornia államban. Az ügyet a napokban tárgyalták újra - számolt be róla hétfőn a Mirror.

A nő kasztrálta a férfit, megölte, majd a maradványait megfőzte és barbecue szószba mártva megette.

Omaima 1991 októberében ismerkedett meg Billel egy bárban, a kaliforniai Huntington Beachen.

A vonzalom elsőre megvolt köztük, így néhány nap múlva úgy döntöttek, hogy összeházasodnak.

Nem sokkal később a dolgok nem várt fordulatot vettek. Omaima 1991. november 28-án, kevesebb mint egy hónappal az esküvőjük után Bill Orange Beach-i lakásában tartózkodott, amikor a férfi egy BDSM "szexjáték" részeként az ágyhoz kötözte.