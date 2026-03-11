2026. március 12. csütörtök, Gergely
Kasztrálta, megölte a férjét, majd megfőzte és Barbecue szószba mártva megette

Hamarosan szabadlábra helyezhetik.
2026. március 11., szerda 13:36
Az eset még 1991-ben történt, miután az akkor 23 éves Omaima Nelson megölte tőle idősebb férjét,  az 56 éves Bill Nelsont az amerikai Kalifornia államban. Az ügyet a napokban tárgyalták újra - számolt be róla hétfőn a Mirror.

A nő kasztrálta a férfit, megölte, majd a maradványait megfőzte és barbecue szószba mártva megette.

Omaima 1991 októberében ismerkedett meg Billel egy bárban, a kaliforniai Huntington Beachen.

A vonzalom elsőre megvolt köztük, így néhány nap múlva úgy döntöttek, hogy összeházasodnak.

Nem sokkal később a dolgok nem várt fordulatot vettek. Omaima 1991. november 28-án, kevesebb mint egy hónappal az esküvőjük után Bill Orange Beach-i lakásában tartózkodott, amikor a férfi egy BDSM "szexjáték" részeként az ágyhoz kötözte.

Omaima azonban hiába könyörgött, hagyja abba, a férfi megerőszakolta.

A Mirror beszámolója szerint gyermekkorában női nemi szervcsonkításon esett át, így trauma volt számára a szexuális bántalmazás.

Végül sikerült kiszabadítania magát a férfi fogásából és egy lámpával fejbe ütötte Billt, ollóval leszúrta, majd egy vasalóval brutálisan megverte.

A boncolási jegyzőkönyvek szerint a férj csuklóján szorítás-nyomok voltak, ami arra utalt, hogy a nő megkötözte párját.

A nő elmondása szerint a következő 12 órában „transzszerű állapotba” került, ezalatt feldarabolta a testét, és különböző testrészeit, köztük a fejét és a kezeit is megfőzte.

Emellett kasztrálta a férjét.

Megfőzte a kezét, hogy eltüntesse az ujjlenyomatait, majd összekeverte a húsát a hálaadásról megmaradt pulykával, és a darálóba dobta, amely a szomszédok beszámolói szerint két napig folyamatosan működött.

A nőt még akkor elfogták és gyilkosság, illetve kannibalizmus miatt letartóztatták, azóta fogva tartották.

A napokban újabb tárgyalása volt, ahol megállapították, hogy évtizedek után hamarosan szabadlábra helyezhetik.

 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

