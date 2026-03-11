Czepek Gábor: elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség

Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást - áll az MTI közleményében.

A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is - fogalmazott az államtitkár.

Czepek Gábor megjegyezte: a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása.

Kifejtette: a közel-keleti válság "emelte a tétet", ez oda vezetett, hogy a magyar kormány hozzányúlt a stratégiai készletekhez és védett árat vezetett be a lakosság és a vállalkozások számára. Az államtitkár ugyanakkor kulcskérdésnek nevezte, hogy megtörténjen a Barátság kőolajvezeték újranyitása, valamint Európa változtasson az eddigi politikáján és nyisson a keleti energiaforrások felé.

A bizottság eddigi munkájáról szólva kiemelte: tárgyaltak Pozsonyban a szlovák energiapiaci szereplőkkel és az energetikai kormányzat képviselőivel, illetve megállapodtak abban, hogy szlovákok csatlakoznak ehhez a tényfeltáró küldöttséghez, vagyis már nemcsak magyar, hanem magyar-szlovák kezdeményezésről van szó.