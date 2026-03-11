Európa belerokkan az energiahiányba és az áremelkedésbe, de Magyarország megvédi önmagát

Három térségbeli ország a teljes olajexportját erre küldte korábban, Szaúd-Arábia a 90 százalékát, az Emirátusok pedig az 50-55 százalékát. Ez azt jelenti, Európa a duplán vesztes oldalon játszik, ugyanis túl azon, hogy a tengeri kereskedelem abszolút bizonytalanságából fakadó károk megjelennek az európai gazdaságban, a korábban meghozott orosz energiahordozók kizárására vonatkozó brüsszeli döntések is azt eredményezik, hogy ma gyakorlatilag Európában áll rendelkezésre a legkevesebb energiahordozó az egész világon.

Áremelkedés az üzemanyagpiacon érződik először

Szijjártó Péter kifejtette, hogy ebben a környezetben Európában drámai energiaár-emelkedés várható, amely legelőször az üzemanyagok piacán jelentkezett, és szinte minden, sőt minden európai országban nagyon komoly áremelkedés történt már mostanra. Lengyelországban a dízel ára átlépte a 8 zlotyis lélektani határt – százzal kell szorozni a lengyel pénzt, azt, hogy ezt forintban megkapjuk –, a benzinárak pedig jellemzően a 6,8 zloty körül szórnak, tehát az 680 forint. Magyarországon az emberek aggodalommal figyelik azt, hogy két olyan háború is zajlik nem túl messze, amelyek hazánk energiaellátását részben az ár, részben az ellátási oldalról is nagy kihívások elé állítják, ezért a védett ár bevezetése különösen fontos volt.

A védett ár bevezetésével azt gondolom, hogy mind a magyar vállalkozásokat, mind a magyar gazdákat ezen kritikus időszakban meg tudjuk védeni attól, hogy részben az iráni háború, részben pedig a tiszás ukrán olajblokád lehetetlen helyzetbe hozza őket