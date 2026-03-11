Éjszakai iráni támadások zajlottak a környező országok ellen, 100 dollár fölött az olajár
Drogot kevert a lasagnéba, hogy ismerőse elvetéljen
Egy 36 éves iowai nőt, Amber Dena Snow-t kedden őrizetbe vették és azzal vádolják, hogy kábítószerrel mérgezett meg egy tálca lasagnét, majd egy terhes nő családjának adta azzal a reménnyel, hogy az áldozat elvetéljen - közölte a lawandcrime.
A megyei seriffhivatal sajtóközleménye szerint január elején érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint egy családi méretű lasagnét találtak, melyet kábítószerrel tömtek tele.
A hosszú nyomozás kiderítette, hogy az elkövetőt segítette egy másik nő is, akivel közösen tervelték ki a mérgezett étel elkészítését. A tettesnek számos keresési előzménye volt a lasagne kifejezésre, és egyértelművé vált, hogy a terv az volt, hogy az egyik ismerőse elvetéljen.
A nyomozás elektronikus kommunikációs és keresési előzményeket azonosított a vádlottak fiókjain és telefonjain, melyben a lasagne elkészítése és egy másik családnak történő kiszállítása volt
– áll a közleményben.
Az ételt laboratóriumába küldték vizsgálatra, ahol a hatóságok megerősítették az oxikodon jelenlétét.
A tettest azzal vádolják, hogy kiskorúnak és felnőtteknek káros anyagokat adott be, emellett terhesség megszakításának kísérletével és kábítószer-használatra vonatkozó szabályok megsértésével is meggyanúsították. A jelenlegi tervek szerint a vádlottnak március 23-án kell megjelennie a bíróságon egy előzetes meghallgatáson.
Nyitókép: Winnishiek megyei börtön
