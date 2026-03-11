Drogot kevert a lasagnéba, hogy ismerőse elvetéljen

Egy 36 éves iowai nőt, Amber Dena Snow-t kedden őrizetbe vették és azzal vádolják, hogy kábítószerrel mérgezett meg egy tálca lasagnét, majd egy terhes nő családjának adta azzal a reménnyel, hogy az áldozat elvetéljen - közölte a lawandcrime.

A megyei seriffhivatal sajtóközleménye szerint január elején érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint egy családi méretű lasagnét találtak, melyet kábítószerrel tömtek tele.

A hosszú nyomozás kiderítette, hogy az elkövetőt segítette egy másik nő is, akivel közösen tervelték ki a mérgezett étel elkészítését. A tettesnek számos keresési előzménye volt a lasagne kifejezésre, és egyértelművé vált, hogy a terv az volt, hogy az egyik ismerőse elvetéljen.

A nyomozás elektronikus kommunikációs és keresési előzményeket azonosított a vádlottak fiókjain és telefonjain, melyben a lasagne elkészítése és egy másik családnak történő kiszállítása volt

– áll a közleményben.