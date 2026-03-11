2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
lasagne
kábítószer
ételmérgezés

Drogot kevert a lasagnéba, hogy ismerőse elvetéljen

Gyanút fogtak a családi méretű étel miatt.
2026. március 11., szerda 19:59
Egy 36 éves iowai nőt, Amber Dena Snow-t  kedden őrizetbe vették és azzal vádolják, hogy kábítószerrel mérgezett meg egy tálca lasagnét, majd egy terhes nő családjának adta azzal a reménnyel, hogy az áldozat elvetéljen - közölte a lawandcrime.

A megyei seriffhivatal sajtóközleménye szerint január elején érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint egy családi méretű lasagnét találtak, melyet kábítószerrel tömtek tele. 

A hosszú nyomozás kiderítette, hogy az elkövetőt segítette egy másik nő is, akivel közösen tervelték ki a mérgezett étel elkészítését. A tettesnek számos keresési előzménye volt a lasagne kifejezésre, és egyértelművé vált, hogy a terv az volt, hogy az egyik ismerőse elvetéljen.

A nyomozás elektronikus kommunikációs és keresési előzményeket azonosított a vádlottak fiókjain és telefonjain, melyben a lasagne elkészítése és egy másik családnak történő kiszállítása volt

– áll a közleményben.

Az ételt laboratóriumába küldték vizsgálatra, ahol a hatóságok megerősítették az oxikodon jelenlétét.

A tettest azzal vádolják, hogy kiskorúnak és felnőtteknek káros anyagokat adott be, emellett terhesség megszakításának kísérletével és kábítószer-használatra vonatkozó szabályok megsértésével is meggyanúsították. A jelenlegi tervek szerint a vádlottnak március 23-án kell megjelennie a bíróságon egy előzetes meghallgatáson.

Nyitókép: Winnishiek megyei börtön

 

