„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Brutális módszerekkel végeznék ki a tiszások Orbán Viktort, a gyerekeit és unokáit is
Egészen elképesztő, az ukránok immár kivégzéssel fenyegetik a magyar miniszterelnököt és a családját.
„Látni fogod a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek minket” – mondta Orbán Viktor telefonon családtagjainak.
A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Grigorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta a kormányfőről: Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.
Orbán Viktor kivégzésére már tanácsokat osztogat a Tisza-szimpatizánsok tömege
A választás tétje az, hogy „Zelenszkij alakít-e kormányt vagy én” – fogalmazott Orbán Viktor Vecsésen, ahol országjárásán a kormánypárti mozgósítás fontosságáról beszélt. Azaz nem ijedt meg az ukránok életveszélyes fenyegetésétől. Ám sajnos kijelenthető, az ukrán őrület táptalajt nyert itt Magyarországon is, ugyanis a Tisza Párt szimpatizánsai már nemcsak azon örömködtek, hogy életveszélyesen megfenyegették az ország miniszterelnökét és családját – benne hat, semmiről sem tehető kisgyermekkel –, de a legvéresebb szájú gyűlölködők még ötleteket is adnak, miként kellene Orbán Viktort meggyilkolni.
- kerékbetörés vagy karóba húzás
- fejbe lövés
- likvidálás
- az unokákat összezárni a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójával
Mindezek mellett pedig annak örvendeznek, hogyha jönnek az ukránok, akkor helyettük elvégzik a „piszkos melót", illetve van olyan is, akik még a pénzüket is odaadnák azért, ha valaki meggyilkolná az Orbán-családot.
Mindenesetre a magyar miniszterelnök telefonon igyekezett megnyugtatni a családjának tagjait, akiket igencsak felkavart a gyilkos fenyegetőzés.
