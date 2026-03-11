2026. március 12. csütörtök, Gergely
Brutális módszerekkel végeznék ki a tiszások Orbán Viktort, a gyerekeit és unokáit is

Ez az igazi tiszás szeretetország
Ha valaki eddig kételkedett abban, hogy a kampány eldurvulásáért a Tisza Párt a felelős, az most meggyőződhet az állítás igazáról. Miután kivégzéssel fenyegették Orbán Viktor családját, Magyar Péter szimpatizánsai ellepték a közösségi oldalakat, ahol gyomorforgató ötleteket adnak az esetleges merénylőknek ahhoz, miként végezzenek a miniszterelnökkel, a gyerekeivel, sőt, még az unokáival is.
2026. március 11., szerda 20:47
Egészen elképesztő, az ukránok immár kivégzéssel fenyegetik a magyar miniszterelnököt és a családját.

„Látni fogod a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek minket” – mondta Orbán Viktor telefonon családtagjainak. 

A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Grigorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta a kormányfőről: Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.

Orbán Viktor, a felesége és az unokák - valamennyiüket meggyilkolná az ukrán horda a Tisza-szimpatizánsok nagy örömére
Fotó: Orbán Viktor Hivatalos Facebook oldala

Orbán Viktor kivégzésére már tanácsokat osztogat a Tisza-szimpatizánsok tömege

A választás tétje az, hogy „Zelenszkij alakít-e kormányt vagy én” – fogalmazott Orbán Viktor Vecsésen, ahol országjárásán a kormánypárti mozgósítás fontosságáról beszélt. Azaz nem ijedt meg az ukránok életveszélyes fenyegetésétől. Ám sajnos kijelenthető, az ukrán őrület táptalajt nyert itt Magyarországon is, ugyanis a Tisza Párt szimpatizánsai már nemcsak azon örömködtek, hogy életveszélyesen megfenyegették az ország miniszterelnökét és családját – benne hat, semmiről sem tehető kisgyermekkel –, de a legvéresebb szájú gyűlölködők még ötleteket is adnak, miként kellene Orbán Viktort meggyilkolni.

A gyűlölködő és az esetleges gyilkosságnak örülő tiszások véleménycsokra
Fotó: Facebook
  • kerékbetörés vagy karóba húzás
  • fejbe lövés
  • likvidálás
  • az unokákat összezárni a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójával

Mindezek mellett pedig annak örvendeznek, hogyha jönnek az ukránok, akkor helyettük elvégzik a „piszkos melót", illetve van olyan is, akik még a pénzüket is odaadnák azért, ha valaki meggyilkolná az Orbán-családot.

Mindenesetre a magyar miniszterelnök telefonon igyekezett megnyugtatni a családjának tagjait, akiket igencsak felkavart a gyilkos fenyegetőzés.

Nyitókép: Facebook

