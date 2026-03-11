Brutális módszerekkel végeznék ki a tiszások Orbán Viktort, a gyerekeit és unokáit is

Egészen elképesztő, az ukránok immár kivégzéssel fenyegetik a magyar miniszterelnököt és a családját.



„Látni fogod a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek minket” – mondta Orbán Viktor telefonon családtagjainak.



A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Grigorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta a kormányfőről: Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.

Orbán Viktor, a felesége és az unokák - valamennyiüket meggyilkolná az ukrán horda a Tisza-szimpatizánsok nagy örömére

Fotó: Orbán Viktor Hivatalos Facebook oldala

Orbán Viktor kivégzésére már tanácsokat osztogat a Tisza-szimpatizánsok tömege

A választás tétje az, hogy „Zelenszkij alakít-e kormányt vagy én” – fogalmazott Orbán Viktor Vecsésen, ahol országjárásán a kormánypárti mozgósítás fontosságáról beszélt. Azaz nem ijedt meg az ukránok életveszélyes fenyegetésétől. Ám sajnos kijelenthető, az ukrán őrület táptalajt nyert itt Magyarországon is, ugyanis a Tisza Párt szimpatizánsai már nemcsak azon örömködtek, hogy életveszélyesen megfenyegették az ország miniszterelnökét és családját – benne hat, semmiről sem tehető kisgyermekkel –, de a legvéresebb szájú gyűlölködők még ötleteket is adnak, miként kellene Orbán Viktort meggyilkolni.