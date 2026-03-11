2026. március 12. csütörtök, Gergely
9°C Budapest
égbolt
együttállás
látványos

A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető

A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető
Lenyűgöző élmény ígérkezik.
2026. március 11., szerda 17:47
Vágólapra másolva!

Különleges égi jelenséget figyelhetnek meg a csillagászat szerelmesei március 19-én és 20-án – hívta fel a figyelmet szerdán honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A két tavaszi estén alkonyatkor érdemes a nyugati égbolt felé fordulni, ugyanis ekkor a rendkívül vékony holdsarló és a fényes Vénusz látványos együttállása lesz megfigyelhető. A csillagvizsgáló szerint a jelenség különösen érdekes lehet, hiszen ilyenkor a Hold szinte alig látható.

A rendkívül vékony holdsarló megfigyelése kihívásokat rejt

– írták, hozzátéve, hogy a jelenség a horizont közelsége és a szürkületi égbolt miatt is nehezebben észlelhető.

Március 19-én a mindössze 0,6 százalékos fázisú Hold jelenik meg rövid időre az égbolton, míg másnap, március 20-án a sarló már valamivel vastagabb lesz, így szabad szemmel is könnyebb lehet észrevenni.

A látványos együttállás megfigyeléséhez leginkább olyan helyet érdemes választani, ahol a nyugati horizont szabad, és sem épületek, sem fák nem takarják az égboltot. A jelenség naplemente után, este fél hét körül figyelhető meg a legjobban.

A szakemberek szerint a különleges látvány családoknak és kezdő csillagászoknak is remek élményt nyújthat, hiszen a megfigyeléshez nem feltétlenül szükséges távcső, bár egy binokulár még látványosabbá teheti a Vénusz és a Hold találkozását.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra