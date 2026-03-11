Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük
A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető
Különleges égi jelenséget figyelhetnek meg a csillagászat szerelmesei március 19-én és 20-án – hívta fel a figyelmet szerdán honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
A két tavaszi estén alkonyatkor érdemes a nyugati égbolt felé fordulni, ugyanis ekkor a rendkívül vékony holdsarló és a fényes Vénusz látványos együttállása lesz megfigyelhető. A csillagvizsgáló szerint a jelenség különösen érdekes lehet, hiszen ilyenkor a Hold szinte alig látható.
A rendkívül vékony holdsarló megfigyelése kihívásokat rejt
– írták, hozzátéve, hogy a jelenség a horizont közelsége és a szürkületi égbolt miatt is nehezebben észlelhető.
Március 19-én a mindössze 0,6 százalékos fázisú Hold jelenik meg rövid időre az égbolton, míg másnap, március 20-án a sarló már valamivel vastagabb lesz, így szabad szemmel is könnyebb lehet észrevenni.
A látványos együttállás megfigyeléséhez leginkább olyan helyet érdemes választani, ahol a nyugati horizont szabad, és sem épületek, sem fák nem takarják az égboltot. A jelenség naplemente után, este fél hét körül figyelhető meg a legjobban.
A szakemberek szerint a különleges látvány családoknak és kezdő csillagászoknak is remek élményt nyújthat, hiszen a megfigyeléshez nem feltétlenül szükséges távcső, bár egy binokulár még látványosabbá teheti a Vénusz és a Hold találkozását.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Eljött a búcsú ideje: Elhagyja a fővárost Pablo
Súlyos büntetés várhat a Rihanna elleni támadás gyanúsítottjára
„Törölték a járatomat” – Balin ragadt Kárpáti Rebeka
Kiss Kriszta megmutatta, mivel bűvölte el Stohl Andrást
Évről évre ugyanaz a furcsa érzés – de mi történik velünk tavasszal?
Színfalak mögött: Az Exatlon legnagyobb titkai - videóval
Leslie Mandoki a Bayern himnuszáról: „Mire hazaértem a stúdióba, már kész volt a nóta”
Megrendítő üzenetet tett közzé Galla Miklós családja
A showbusiness dinasztia: Leslie Mandoki lánya letarolta a német nézettségi listákat
Tovább tart a varázslat: június végéig látogatható a Harry Potter-kiállítás Szentendrén
Az Exatlon Hungary csapatai a Nagy Duett sztárvendégei