A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető

Különleges égi jelenséget figyelhetnek meg a csillagászat szerelmesei március 19-én és 20-án – hívta fel a figyelmet szerdán honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A két tavaszi estén alkonyatkor érdemes a nyugati égbolt felé fordulni, ugyanis ekkor a rendkívül vékony holdsarló és a fényes Vénusz látványos együttállása lesz megfigyelhető. A csillagvizsgáló szerint a jelenség különösen érdekes lehet, hiszen ilyenkor a Hold szinte alig látható.

A rendkívül vékony holdsarló megfigyelése kihívásokat rejt

– írták, hozzátéve, hogy a jelenség a horizont közelsége és a szürkületi égbolt miatt is nehezebben észlelhető.