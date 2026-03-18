Apáti Bence: a Meta beavatkozik a magyar választásokba

Sz..rul mennek az ukrán vezetéssel szemben kritikus posztjaid? 30 lájkod van azon a bejegyzésen, amin Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort? A 128-as dandárról szóló videód a kutyát nem érdekelte? Látszólag a saját rokonaidat sem hatja meg, hogy az ukránok kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet?

– teszi fel a kérdéseket Apáti Bence a Facebook-oldalán, s azonnal meg is válaszolja, hogy mindez nem véletlen, ugyanis Oskar Braszczyński felügyeli a régiónkban a Facebook cenzúráját, ő pedig a jelek szerint a legkevésbé sem kritikus Ukrajnával szemben, sőt, egy virtigli ukránpárti szerkesztő; amúgy az „LMBTQ-bigyókért” is rajong, tehát egy igazi libsi, és mint ilyen, a szólásszabadságot sem annyira részesíti előnyben, nem szíveli, ki nem állhatja, gyűlöli, ha olyan dolgok is fényt kapnak, amiket ő nem szeretne – teszi hozzá az influenszer.

Úgyhogy úgy döntött, letekeri Orbán Viktort, meg a háborúellenes, ukránkritikus posztokat, Magyar Péterét viszont úgy feltekeri, hogy az oldala lenyomja Messit, Ronaldot, és Trumpot együttvéve. Szóval legyünk nagyon egyértelműek, a Meta beavatkozik a magyar választásokba!

– fogalmaz Apáti és kijelenti, azoknak kedvez, akik ukránzászlós pólóban állva tapsolták Zelenszkijt. A Tiszának – zárul a poszt.