Ukránpárti cenzor korlátozza a tartalmakat a Facebookon
Komoly vádakat fogalmazott meg Mario Nawfal a Facebook működésével kapcsolatban. Elon Musk világhírű influenszere szerint a platform aránytalan eléréseket biztosít Magyar Péter számára, miközben korlátozhatja Orbán Viktor tartalmait.
Nawfal az X-en buktatta le a Facebookot: Magyar Péter elérései világszinten is kiugróak, annak ellenére, hogy magyar nyelven, egy viszonylag szűk közönség felé kommunikál. Hozzátette, hogy
a Tisza Párt elnöke nem hivatalos politikusi oldalt, hanem személyes profilt használ, ami a Meta irányelvei szerint politikai tartalom esetében nem megengedett.
Az influenszer szerint mindez kettős mércére utal:
miközben a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzéseit, az ellenzéki jelenlétet látványosan felerősíti.
A helyzetet tovább súlyosbítja Nawfal szerint, hogy egy regionális Meta-tisztviselő nyíltan olyan álláspontokat képviselt, amelyek „mainstream európai narratívákat támogató, Ukrajnát segítő és Magyarországon kormánykritikus tartalmaknak felelnek meg.”
Nawfall szerint, ha Magyarország legnépszerűbb közösségi platformja folytatja Orbán tartalmainak korlátozását, miközben az ellenzéki fiókok aktivitása mesterségesen felfújt,
„komoly kérdések merülnek fel a szólásszabadság és a demokratikus folyamatok tisztasága kapcsán.”
A bejegyzés végén Nawfall hangsúlyozta:
Láttam már politikai beavatkozást közösségi média cégek részéről más országokban, és nagyon remélem, hogy ez Magyarországon nem történik meg.
Kiszivárgott, ki állhat Orbán Viktor posztjainak lecsavarása mögött
Újabb állítások jelentek meg a közösségi média és a politika kapcsolatáról: Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy kiszivárgott, ki állhat Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak visszafogása mögött.
A poszt szerint egy Oskar Braszczyński nevű Meta-tisztviselőről van szó, aki a vállalat közép- és kelet-európai régióért felelős kormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős szakembere.
Pilkington állítása szerint a tisztviselő közösségi médiás aktivitása alapján több olyan jel is utal politikai elköteleződésre, amely szerinte kérdéseket vet fel a platform semlegességével kapcsolatban. Bejegyzésében azt írta: a szakember érdeklődést mutat a magyar ellenzéki politikai folyamatok iránt, és kapcsolatba hozható a „Nincs másik” mozgalommal is. Ez egy magyar ellenzéki kezdeményezés volt, amely 2020-ban jött létre, miután újságírók távoztak az Index szerkesztőségéből. Ez is jól mutatja, hogy
Braszczyńskit élénken foglalkoztatja a magyar ellenzéki politika.
A bejegyzés kitér arra is, hogy Braszczyński lengyel származású, és feltehetően Lengyelországban él. Pilkington szerint bár mindenkinek joga van politikai véleményt formálni, aggályos lehet, ha valaki egy másik ország politikai folyamataiba avatkozik be.
A vezető kutató azt is állítja, hogy
a Meta-tisztviselő nyilvános profilja alapján Ukrajna-párti és LMBTQ-aktivista nézeteket képvisel.
A poszt szerint a szakember a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt ellenzői közé sorolható, amely korábban a magyar kormány szövetségesének számított.
Pilkington úgy fogalmazott:
A Facebooknak semleges platformnak kellene lennie, de a közép- és kelet-európai régióért felelős személy nyilvánvalóan erősen politizál.
Hozzátette, hogy a magyar kormány szerint a platform beavatkozhat a választásokba, amit elfogadhatatlannak nevezett.
Térjünk vissza Európában a külső beavatkozástól mentes nemzeti választásokhoz!
– írta.
Nyitókép: X
