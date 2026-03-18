Ukránpárti cenzor korlátozza a tartalmakat a Facebookon

🇭🇺 EXCLUSIVE BREAKING: FACEBOOK RESTRICTS ORBÁN POSTS WEEKS BEFORE HUNGARY’S ELECTION



As Hungary heads toward a crucial April election, Facebook is reportedly restricting posts from the country’s Prime Minister.



The move followed a call by an opposition party (Tisza Party)… pic.twitter.com/WXgVOJpQKx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 18, 2026



Kiszivárgott, ki állhat Orbán Viktor posztjainak lecsavarása mögött

Újabb állítások jelentek meg a közösségi média és a politika kapcsolatáról: Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy kiszivárgott, ki állhat Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak visszafogása mögött.

A poszt szerint egy Oskar Braszczyński nevű Meta-tisztviselőről van szó, aki a vállalat közép- és kelet-európai régióért felelős kormányzati és társadalmi kapcsolatokért felelős szakembere.