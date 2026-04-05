2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
szerbia
török áramlat
orbán viktor
terrortámadás

Terrortámadás készült a magyar határ közelében

Menczer Tamás
Nagy erejű robbanóanyagot találtak a szerb biztonsági erők a magyar határ és a Török áramlat gázvezeték közelében. Az incidens súlyossága miatt Orbán Viktor miniszterelnök azonnal összehívta a védelmi tanácsot, a támadás sikere esetén Magyarország és a Vajdaság gázellátása veszélybe került volna. A terrortámadási kísérletet a szerb hatóságok meghiúsították.
2026. április 05., vasárnap 14:34
Frissítve: 2026. április 05., vasárnap 14:35
Vágólapra másolva!

Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantak.

A szerb elnök közölte, hogy Orbán Viktort arról is tájékoztatta, hogy

ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása, és nekünk, a Vajdaságban sem lenne gázellátásunk.


Előzőleg utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.


Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze vasárnap délutánra, miután telefonon beszélt a szerb elnökkel.

Most tettem le a telefont Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.


Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke terroristaakciónak nevezte a Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakasza közelében talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezését.


Facebookon közölte,

amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő.

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra