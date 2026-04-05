Terrortámadás készült a magyar határ közelében

Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantak.

A szerb elnök közölte, hogy Orbán Viktort arról is tájékoztatta, hogy

ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása, és nekünk, a Vajdaságban sem lenne gázellátásunk.

#Serbia | #BREAKING Explosives found near Balkan Stream gas pipeline:



Serbian 🇷🇸 Armed Forces and Ministry of Interior units launched a large-scale security operation in the municipality of Kanjiža after 2 large backpacks filled with explosives were discovered near the Balkan Stream gas pipeline.



Előzőleg utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.