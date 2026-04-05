Nagyszabású rendőri és katonai akció a kritikus gázinfrastruktúra közelében Magyarkanizsán - videóval

A műveletet összehangoltan hajtják végre: a keresés a földön zajlik, miközben a levegőből is figyelemmel kísérik az eseményeket. A térség felett helikopterek köröznek, amelyek a rendőri és katonai koordinációt és az ellenőrzést segítik – írja a Pannon Rtv. hírportálján.

A rendelkezésre álló információk szerint több fontos útvonalat is lezártak. Nem járható az Oromhegyes és Ilonafalu közötti útszakasz, valamint az Ilonafalu és Velebit közötti út sem. A hatóságok ezeken a szakaszokon, illetve a környező területeken folytatják az átvizsgálást.

A szerbiai közszolgálati médium értesülései alapján a szabadkai Felső Ügyészség engedélyével a Bűnügyi Rendőrség Igazgatóságának munkatársai, a katonai rendészet, valamint a Szerbiai Katonaság egyéb egységei már a kora reggeli óráktól jelen vannak a helyszínen.

A művelet célja olyan tiltott, a lakosság életére veszélyes anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a térségben található létfontosságú infrastruktúrára.