Nagyszabású rendőri és katonai akció a kritikus gázinfrastruktúra közelében Magyarkanizsán - videóval
A műveletet összehangoltan hajtják végre: a keresés a földön zajlik, miközben a levegőből is figyelemmel kísérik az eseményeket. A térség felett helikopterek köröznek, amelyek a rendőri és katonai koordinációt és az ellenőrzést segítik – írja a Pannon Rtv. hírportálján.
A rendelkezésre álló információk szerint több fontos útvonalat is lezártak. Nem járható az Oromhegyes és Ilonafalu közötti útszakasz, valamint az Ilonafalu és Velebit közötti út sem. A hatóságok ezeken a szakaszokon, illetve a környező területeken folytatják az átvizsgálást.
A szerbiai közszolgálati médium értesülései alapján a szabadkai Felső Ügyészség engedélyével a Bűnügyi Rendőrség Igazgatóságának munkatársai, a katonai rendészet, valamint a Szerbiai Katonaság egyéb egységei már a kora reggeli óráktól jelen vannak a helyszínen.
A művelet célja olyan tiltott, a lakosság életére veszélyes anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a térségben található létfontosságú infrastruktúrára.
A hatóságok információi szerint fennáll a veszélye annak, hogy a térségben található kritikus gázinfrastruktúra is veszélybe kerülhet, ezért rendelték el a fokozott ellenőrzést és a terület részleges lezárását.
Az akció jelenleg is tart, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek.
A szerb Blic információi szerint több utat is lezártak, és
a bűnügyi és a katonai rendőrség gyanús tartalmú tárgyakat talált a magyarkanizsai gázinfrastruktúra közvetlen közelében.
A hatóságok drónokkal, hőkamerákkal és nyomkereső kutyákkal vonultak a helyszínre.
