2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
orbán viktor
ülés
rendkívüli
szerbia
robbanószer

Orbán Viktor rendkívüli ülést hívott össze
A Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál bombát találtak a szerb hatóságok. Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.
2026. április 05., vasárnap 11:01
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be róla, hogy most tette le a telefont Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.

Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra