Orbán Viktor rendkívüli ülést hívott össze

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be róla, hogy most tette le a telefont Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.

Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

