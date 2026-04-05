Vucsics: Nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a Török Áramlatnál a magyar határ közelében

Alekszandar Vucsics telefonon tájékoztatta Orbán Viktort.
2026. április 05., vasárnap 10:21
A szerb elnök közölte: telefonbeszélgetést folytatott Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral, amely során tájékoztatta őt katonai és rendőri szerveik vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban.

A szerb egységek nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak. 


Elmondta Orbán miniszterelnöknek, hogy a vizsgálat további alakulásáról is tájékoztatni fogják – írta közösségi oldalán Deák Dániel. 


Nagyszabású rendőrségi és katonai akció zajlik Magyarkanizsa község területén a Vajdaságban, Szerbiában, ahol több útvonalat is lezártak, miközben a hatóságok kiterjedt terepkutatást végeznek.

Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: Alekszandar Vucsics Facebook-oldala

 

