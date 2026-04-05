Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap a Facebookon közölte, "amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő". Pásztor Bálint kijelentette, újra bebizonyosodott: a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés.
Pásztor Bálint hisz a racionalitásban és a józan észben
A VMSZ elnöke közölte, azon lesznek a jövőben is a partnereikkel, hogy nyugalom és béke legyen, és megvédik a közösségüket és a szerb-magyar stratégiai partnerséget is.
A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek
– fejtette ki álláspontját Pásztor Bálint.
A történethez hozzátartozik, hogy nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében - tájékoztatta telefonon Aleksandar Vucic szerb elnök vasárnap Orbán Viktor miniszterelnököt.
Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak
– húzta alá posztjában a szerb elnök.
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek
Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre
Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra
