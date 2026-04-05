Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
Terroristaakciónak nevezte a Török Áramlat gázvezeték szerbiai szakasza közelében talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezését a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap. Újra bebizonyosodott Pásztor Bálint szerint, hogy a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés
2026. április 05., vasárnap 13:27
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap a Facebookon közölte, "amennyiben a nyomozás során bebizonyosodik, hogy nem is mi voltunk az elsődleges célpont, hanem Magyarország ellátása, akkor ez még egyértelműbbé teszi: a terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő". Pásztor Bálint kijelentette, újra bebizonyosodott: a rend, a biztonság, a béke, a nyugalom és a kiszámíthatóság biztosítása az érdekünk, nem pedig a cirkusz, a lázítás, a program nélküli hergelés.

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke
Fotó: Facebook

Pásztor Bálint hisz a racionalitásban és a józan észben

A VMSZ elnöke közölte, azon lesznek a jövőben is a partnereikkel, hogy nyugalom és béke legyen, és megvédik a közösségüket és a szerb-magyar stratégiai partnerséget is.

A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek

– fejtette ki álláspontját Pásztor Bálint.

A történethez hozzátartozik, hogy nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében - tájékoztatta telefonon Aleksandar Vucic szerb elnök vasárnap Orbán Viktor miniszterelnököt.

Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak

– húzta alá posztjában a szerb elnök.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

