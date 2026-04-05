Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Pásztor Bálint: A terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készíthették elő
A Déli áramlat volt a célpontja annak a támadáskísérletnek, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, közösségi oldalán számolt be róla, hogy egy terrortámadást hiúsítottak meg Szerbiában a hatóságok – erről Alekszandar Vucsics köztársasági elnök tájékoztatta.
Pásztor Bálint: a mai nap is bizonyította, ez a tapasztalt vezetők időszaka
Mint írta, az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek. Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. A nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak, emberéletek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben. Kitért rá, hogyha bebizonyosodik, hogy
- Magyarország ellátása volt az elsődleges célpont, akkor egyértelmű lesz,
- hogy Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő a terrortámadást.
A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek
– zárta a posztot Pásztor Bálint.
