Pásztor Bálint: A terrortámadást Orbán Viktor megbuktatása érdekében készíthették elő

A szerb katonaság védi a magyarok számára létfontosságú orosz energiát szállító vezetékeket
A szerb hatóságok egy terrortámadást hiúsítottak meg húsvét vasárnap. Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke tájékoztatott, hogy a Déli áramlat volt a célpont, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna.
2026. április 05., vasárnap 11:38
Frissítve: 2026. április 05., vasárnap 11:44
A Déli áramlat volt a célpontja annak a támadáskísérletnek, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, közösségi oldalán számolt be róla, hogy egy terrortámadást hiúsítottak meg Szerbiában a hatóságok – erről Alekszandar Vucsics köztársasági elnök tájékoztatta

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke
Fotó: Facebook

Mint írta, az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek. Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna. A nyomozás során két nagy táska robbanószert találtak, emberéletek is veszélyben forogtak Magyarkanizsa községben. Kitért rá, hogyha bebizonyosodik, hogy 

  • Magyarország ellátása volt az elsődleges célpont, akkor egyértelmű lesz, 
  • hogy Orbán Viktor megbuktatása érdekében készítették elő a terrortámadást.

A mai nap is bizonyítja: ez a tapasztalt vezetők időszaka. Racionalitás, józan ész, napi munka. Én ebben hiszek

– zárta a posztot Pásztor Bálint.

A nyitókép illusztráció: MTI/Katona Tibor

