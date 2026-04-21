Gránátot dobtak az intézkedő rendőrökre, brutális támadásról érkezett hír

Több egyenruhást kórházba szállítottak.
2026. április 21., kedd 15:03
Hétfőn reggel arról kaptak bejelentést a rendőrök az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, hogy egy férfi erősen ittas állapotban van, agresszíven viselkedik és két gránáttal is fel van fegyverkezve – osztotta meg a hatóság a közösségi médiában. 

A helyszínre vonuló egyenruhások beszélgetést kezdeményeztek a részeg helybélivel, aki azt állította, a házban megnyitotta a gázt, ezzel pedig robbanásveszélyt okozott az egész környéken. 

A hivatalos személyek megpróbálták elfogni a férfit, aki válaszul két gránátot dobott feléjük, amelyek közül az egyik fel is robbant. Öt rendőr szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket, és mindannyiukat kórházba kellett szállítani. 

Sérüléseik ellenére az egyenruhások megbilincselték a 35 éves elkövetőt, és több nyomot is lefoglaltak a helyszínen. A történek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. 

 

