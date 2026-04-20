Kizuhant a babakocsiból, életveszélyes állapotban került kórházba egy csecsemő

Súlyos, életveszélyes fejsérülésekkel vittek kórházba egy mindössze egy hónapos kislányt vasárnap éjszaka Belgrádban – számolt be szerb források alapján a vajdasági Szabad Magyar Szó.

Az orvosok azonnal értesítették a hatóságokat, és a rendőrség ki is hallgatta a családtagokat, köztük a szülőket, hogy tisztázzák a történteket.

A rokonok az egyenruhásoknak azt állították, hogy felborult a babakocsi, a csecsemő pedig 30 centis magasságból fejjel a betonnak csapódott.

Az előzetes információk a szülők figyelmetlenségére és a szerencsétlen körülmények egybeesésére utalnak. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

