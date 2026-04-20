Elkapták a falu rosszát Zagyvarékason

Őrizetbe vették azt a 26 éves Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei zagyvarékasi tolvajt, akinek több bűncselekmény köthető a nevéhez - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, az elkövető április 18-án bement egy helyi szórakozóhelyre, megrongálta és ellopta az elektromos vezetékeket, továbbá tönkretett egy mosdókagylót. Ám a nap még nem ért véget, így este bement egy jelenleg nem lakott házba, ahol leszaggatta a csatornacsövet és magával vitt fémcsöveket és egy radiátort is.



A tettest másnap elfogták, és jelenlegi ügyeit korábbi lopások is tarkítják, ugyanis nevéhez köthetőek bolti lopások is, ahol főleg édességeket emelt el az üzletek polcairól.

A fiatal beismerte, hogy ő követte el a balhékat, de nem tett vallomást. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.