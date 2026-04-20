Átszúrta egy kisfiú lábát a kerítés, mentők és tűzoltók vonultak a helyszínre – Fotók

Felkavaró balesetet szenvedett egy 9 éves kisfiú a kárpátaljai Munkácson. A gyerek egy helyi futballpályára indult, de egy rossz mozdulat miatt fennakadt egy kovácsoltvas kerítés tüskéjén – közölte a megyei mentőszolgálatra hivatkozva vasárnap a Kárpátalja.ma.

A helyszínre kivonuló mentők stabilizálták a fiú állapotát, míg a tűzoltók levágták a kerítés egy darabját. A jelentős vérveszteséget úgy próbálták meg elkerülni a szakemberek, hogy a sérültet a fémdarabbal együtt tették be a rohamkocsiba. A gyereket néhány percen belül kórházba szállították.

A mentőszolgálat figyelmeztetett, hogy ugyanaz a kerítés két héten belül már a második kiskorúnak okoz sérülést.