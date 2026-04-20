Emberéletet követelt a tűz a Nógrádban
Egy férfi elhunyt a Nógrád vármegyei Kállón, amikor vasárnap hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres lakóház – közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.
A tűz kirobbanásánál ketten voltak az épületben, és bár a tűzoltók több oldalról dolgozva megfékezték a lángokat, az egyik férfinak nem sikerült kimenekülnie, ezért az ő életét már nem tudták megmenteni.
A tüzet egy villanyrezsó okozhatta.
A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes füstérzékelőket telepíteni a lakásba, ugyanis egy ilyen szerkezet életet és anyagi javakat menthet meg azzal, hogy már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelez. A mennyezetre célszerű ezeket az eszközöket felszerelni, ügyelve arra, hogy a fürdőszobába, vagy a tűzhely fölé ne kerüljenek.
+Ez is érdekelheti
Kiadták a citromsárga riasztást
Elkapták a falu rosszát Zagyvarékason
Szirénázó rendőrautó ütközött Békéscsabán, öten kerültek kórházba
Vérlázító, ami egy zalai temetőben történik – titokzatos rém kergeti az őrületbe a helyieket
Bestiális kettős gyilkosság történt Szolnok mellett
Több kecskeméti is dührohamot kapott, amikor meglátták autóikat - Fotók
„Levágom a fejedet” – Machetével támadtak rá egy emberre a kelenföldi pályaudvaron
Megúszhatja a börtönt, pedig meghalt miatta egy 9 éves fiú
Szirénázó mentő gázolt el egy gyalogost Budapesten, sokkoló videó került elő
Hatalmas lyuk tátong a Róbert Károly körúton, megbénult a közlekedés – Fotók
Erre nem számítottunk: Jövő héten akár fagyhat is