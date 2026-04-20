Emberéletet követelt a tűz a Nógrádban

Egy férfi elhunyt a Nógrád vármegyei Kállón, amikor vasárnap hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres lakóház – közölte a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

A tűz kirobbanásánál ketten voltak az épületben, és bár a tűzoltók több oldalról dolgozva megfékezték a lángokat, az egyik férfinak nem sikerült kimenekülnie, ezért az ő életét már nem tudták megmenteni.



A tüzet egy villanyrezsó okozhatta.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes füstérzékelőket telepíteni a lakásba, ugyanis egy ilyen szerkezet életet és anyagi javakat menthet meg azzal, hogy már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelez. A mennyezetre célszerű ezeket az eszközöket felszerelni, ügyelve arra, hogy a fürdőszobába, vagy a tűzhely fölé ne kerüljenek.