Kiadták a riasztást: Éles fordulatot hoz az időjárás vasárnap délután
Vasárnap több nyugat-dunántúli térségben is figyelmeztetést adtak ki a közelgő zivatarok miatt – közölte a HungaroMet. Az elsőfokú, citromsárga riasztás elsősorban a szombathelyi, a kőszegi és a soproni járást érinti, ahol a délutáni óráktól hirtelen romolhat az időjárás.
A szakemberek szerint egy érkező hidegfront hozza magával a változást: kora délutántól elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket nemcsak villámlás, hanem átmenetileg viharos, akár 60–75 km/órás széllökések, valamint apró szemű jég is kísérheti.
A HungaroMet a Facebook-oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy a 21–25 fokos hőmérséklet ellenére a fordulat gyors lehet:
Késő délutántól, estétől a front mentén megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, amit csapadékgócok környezetében átmenetileg akár viharos lökések is kísérhetnek
- írták.
Az északnyugati és nyugati tájakon zivatarok is kialakulhatnak. Éjszaka a front kelet felé halad tovább, miközben fokozatosan gyengül, majd hétfő reggelre elhagyja az országot.
A változékony idő azonban a hét elején is velünk marad: hétfőn többfelé megerősödik az északnyugati szél, miközben az északkeleti területeken, illetve helyenként a délnyugati határ közelében ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
A nyitókép illusztráció: MTI/Czeglédi Zsolt
