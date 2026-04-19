Kiadták a riasztást: Éles fordulatot hoz az időjárás vasárnap délután

Vasárnap több nyugat-dunántúli térségben is figyelmeztetést adtak ki a közelgő zivatarok miatt – közölte a HungaroMet. Az elsőfokú, citromsárga riasztás elsősorban a szombathelyi, a kőszegi és a soproni járást érinti, ahol a délutáni óráktól hirtelen romolhat az időjárás.

A szakemberek szerint egy érkező hidegfront hozza magával a változást: kora délutántól elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket nemcsak villámlás, hanem átmenetileg viharos, akár 60–75 km/órás széllökések, valamint apró szemű jég is kísérheti.



A HungaroMet a Facebook-oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy a 21–25 fokos hőmérséklet ellenére a fordulat gyors lehet: