Vérlázító, ami egy zalai temetőben történik – titokzatos rém kergeti az őrületbe a helyieket
Bicskanyitogató dolgok történnek a Zala vármegyei Becsehely temetőjében. A Zaol.hu hétfőn arról számolt be, hogy egy nő a közösségi médiában panaszkodott, amiért a tavaly nyáron 34 évesen meghalt vőlegénye sírjáról folyamatosan eltűnnek a különböző tárgyak.
A hírportál megkereste a gyászoló menyasszonyt, aki elmondta, januárban lettek figyelmesek először arra, hogy eltűnnek dolgok. Legutóbb festett húsvéti tojásoknak, de korábban angyalos karácsonyfadísznek, mécseseknek és virágos díszeknek is nyomuk veszett.
Ezek nem értékesek, de nekünk, hozzátartozóknak, gyászolóknak eszmei értéket jelentenek
– magyarázta a nő, aki felszólította a Táncsics Mihály úti temető rémét, hogy haladéktalanul vigye vissza az ellopott tárgyakat az eredeti helyükre.
