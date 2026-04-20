Szirénázó rendőrautó ütközött Békéscsabán, öten kerültek kórházba

Szirénázó rendőrautó ütközött Békéscsabán, öten kerültek kórházba
Megkülönböztető jelzéseket használó rendőrautó ütközött egy másik kocsival hétfőn Békéscsabán.
2026. április 20., hétfő 12:30
Információnk szerint a baleset a Bajza utcán történt. A rendőrautóban hárman ültek, míg a másik kocsiban ketten utaztak, a mentők mind az öt személyt kórházba szállították. 

A Tények tudósítója azt közölte, hogy a karambol egy gyalogátkelőhelynél történt, ahol az ütközéstől a rendőrautó egy villanyoszlopnak hajtott, míg a másik kocsi az úttest belső sávjában állt meg. 

A baleset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

