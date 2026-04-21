Halálos baleset Kölesdnél, egy nő beszorult az égő autóba
Árokba borult, majd kigyulladt egy személygépkocsi a Tolna vármegyei 6317-es úton, Kölesd és Harc között, a járműbe szorult nő életét vesztette - közölte a rendőrség az MTI-vel.
Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt írta, a 9-es kilométernél a személygépkocsi ismeretlen okból letért az útról, megpördült, fejtetőre állt és kigyulladt.
A jármű vezetője ki tudott szállni az autóból, a felesége azonban beszorult az égő járműbe. A helyszínen teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat a rendőrök a Medina-szőlőhegyi elágazónál, illetve Kölesd központjában elterelik.
Nyitókép: Szekszárd Hivatásos tűzoltó-parancsnokság
