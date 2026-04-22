Bejelentést tett a Mol, ez mindent megváltoztat

A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Mol-t arról, hogy a vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek, és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek.
2026. április 22., szerda 09:20
A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé - jelentette be a magyar kőolajipari cég a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.

Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

