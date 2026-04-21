Döbbenetes pusztítás Tatán, rá se ismerünk a környékre

Több bejelentést is tettek, hogy ismét megrongálták Tatán a Réti VIII-as tó mellett lévő, fából készült építményeket – írta szombaton a közösségi oldalán a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége.

Mint közölték, a károkat az elkövetkező hét folyamán helyrehozzák. Hozzátették azt is, hogy sajnálatos módon az elmúlt időszakban ismeretlenek felszedték a madármegfigyelő teljes padozatát, a tanösvénytáblát tönkretették és volt, amit a víz felé döntöttek.

Különösen fájó ez annak tükrében, hogy ezeket a létesítményeket a tavalyi évben teljes körűen felújítottuk

– részletezték, majd kifejtették a szövetség álláspontját a természeti és épített értékek megóvását illetően, emellett megkértek mindenkit, hogy vigyázzanak ezekre.