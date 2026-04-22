Dráma Tihanyban: Fogságba esett egy 6 hónapos csecsemő, azonnal intézkedni kellett
Óriási riadalmat okozott egy autó Tihanyban, a Csokonai utcában – derül ki a Veszprém vármegyei katasztrófavédelem keddi összefoglalójából.
A kocsi egy iskola parkolójában állt, amikor váratlanul lezártak az ajtajai, a kulcs benne maradt, csakúgy, mint egy hat hónapos csecsemő.
A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók siettek a helyszínre, ahol kéziszerszámok segítségével kiszabadították a gyereket. Szerencsére a kicsinek nem esett baja.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
