Dráma Tihanyban: Fogságba esett egy 6 hónapos csecsemő, azonnal intézkedni kellett

Nem volt vesztegetni való idő.
2026. április 22., szerda 08:26
Óriási riadalmat okozott egy autó Tihanyban, a Csokonai utcában – derül ki a Veszprém vármegyei katasztrófavédelem keddi összefoglalójából.

A kocsi egy iskola parkolójában állt, amikor váratlanul lezártak az ajtajai, a kulcs benne maradt, csakúgy, mint egy hat hónapos csecsemő. 

A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók siettek a helyszínre, ahol kéziszerszámok segítségével kiszabadították a gyereket. Szerencsére a kicsinek nem esett baja.

