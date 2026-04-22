Nyomozás indult az ügyészségen, nagy bajba kerülhet a rekordbajnok magyar klub
Akár a bajnoki cím is múlhatott a Győr és a Ferencváros összecsapásán vasárnap este a labdarúgó NB I-ben, így aligha meglepő, hogy a szurkolók is felpaprikázott hangulatban érkeztek meg az ETO Parkhoz.
A fővárosi szurkolók azonban kicsit elvetették a sulykot az 1-0-ra elveszített mérkőzést követően, és néhányan összecsaptak a rohamrendőrökkel. Végül szerencsére egyetlen egyenruhás sem sérült meg, a történteket azonban nem hagyják ennyiben.
A Goal.com kedden úgy értesült a Központi Nyomozó Főügyészségtől, hogy a rendőrség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomozást kezdeményezett, amely a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen már folyamatban van.
Az ügyben kényszerintézkedésre, gyanúsításra nem került sor
– tette hozzá Kovács Katalin megbízott főügyészségi csoportvezető ügyész.
A nyitókép illusztráció: MTI/Kovács Tamás
