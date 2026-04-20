Szirénázó mentő gázolt el egy gyalogost Budapesten, sokkoló videó került elő
Vérfagyasztó videót osztott meg a közösségi oldalán hétfőn reggel a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A felvétel a fővárosban, a 4-6-os villamos vonalán készült. A járatról leszálló egyik utas megpróbált átfutni a síneken vélhetően a Corvin-negyed megállójában, azonban a várakozó szerelvénytől nem láthatta, hogy a másik vágányon éppen egy szirénázó mentő érkezik.
A rohamkocsi elgázolta a járókelőt, aki métereken át csúszott az aszfalton. A sofőr gyors reakciójának köszönhetően a gyalogos komolyabb sérülések nélkül megúszta a balesetet, de a történtek komoly tanulsággal szolgálhatnak a tömegközlekedéssel utazóknak és a mentőknek egyaránt.
+Ez is érdekelheti
