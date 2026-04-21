Felkavaró a látvány: Élettelen testeket sodort a Kapos folyó

Kábult, vergődő halakról és jelentős pusztulásról tett bejelentés egy horgász vasárnap a Kapos folyóról – tájékoztatott a Dombóvári Városi Horgász Egyesület Hivatalos Oldala.

Az apró keszegféléktől kezdve a méretes domolykókon át a másfél kilós süllőkig mindent magával vitt a sodrás.

A szervezet vezetősége azonnal kivonult a helyszínre, ahol megállapították, hogy a gunarasi befolyó és Döbrököz közötti szakaszon lokális szennyezésről vagy levonuló mérgezésről lehet szó.

A horgász egyesület természetkárosítás miatt feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.