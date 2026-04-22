Kitört a pánik Budapesten, több mentőegység rohant egy költözéshez
Ismerőseinek segített költözködni egy 50 év körüli férfi Budapesten, az események azonban váratlan fordulatot vettek – olvasható az Országos Mentőszolgálat szerdai bejegyzésében.
A középkorú férfi bútorpakolás közben jelezte a többieknek, hogy rosszul érzi magát, majd nem sokkal ezután össze is esett.
A csapat azonnal mentőt hívott, a mentésirányító pedig a szakemberek kiérkezéséig instruálta a helyszínen lévőket, miként vizsgálják meg a beteget. A férfi ekkor már nem lélegzett, így hozzáláttak az újraélesztéshez, közben pedig videókapcsolatba lépett a mentőszolgálat a bejelentőkkel.
Előbb esetkocsi, majd rohamkocsi érkezett, és átvették a stafétát a társaságtól. A gyors segítségnyújtásnak és a hatékony csapatmunkának hála végül visszatért a páciens keringése, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat honlapja
