Kitört a pánik Budapesten, több mentőegység rohant egy költözéshez

Kitört a pánik Budapesten, több mentőegység rohant egy költözéshez
Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a szakemberek.
2026. április 22., szerda 10:33
Ismerőseinek segített költözködni egy 50 év körüli férfi Budapesten, az események azonban váratlan fordulatot vettek – olvasható az Országos Mentőszolgálat szerdai bejegyzésében.

A középkorú férfi bútorpakolás közben jelezte a többieknek, hogy rosszul érzi magát, majd nem sokkal ezután össze is esett.


A csapat azonnal mentőt hívott, a mentésirányító pedig a szakemberek kiérkezéséig instruálta a helyszínen lévőket, miként vizsgálják meg a beteget. A férfi ekkor már nem lélegzett, így hozzáláttak az újraélesztéshez, közben pedig videókapcsolatba lépett a mentőszolgálat a bejelentőkkel.

Előbb esetkocsi, majd rohamkocsi érkezett, és átvették a stafétát a társaságtól. A gyors segítségnyújtásnak és a hatékony csapatmunkának hála végül visszatért a páciens keringése, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.

