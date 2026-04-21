Kútba esett egy férfi Letenyén, a szomszédok vették észre

Kedd délelőtt beleesett egy tíz méter mély, használaton kívüli kútba egy idős ember Letenyén, a Pozsonyi utcában - számolt be róla a ZAOL.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának beszámolója szerint a pórul járt áldozat segítségkérésére a szomszédok figyeltek fel, akik értesítették a város hivatásos tűzoltóit.

A kivonuló egység tagjai mentőkötél és mászóöv segítségével sikeresen felszínre hozták a bajbajutottat, akit átadtak a mentőknek.



