Élőben közvetítette öngyilkosságát egy férfi, az egyik néző bátorította
A minap vádat emelt a Siklósi Járási Ügyészség egy helyi férfi ellen, aki az interneten bátorított öngyilkosság elkövetésére egy Németországban élő férfit - közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.
A vádhatóság közleményében azt írták, hogy a sértett tavaly októberben saját közösségi médiás csatornáján élő adásban nyakára helyezett egy kábelt, amelynek másik végét egy fához rögzítette, nézőinek pedig többször kijelentette, hogy öngyilkosságot kíván elkövetni oly módon, hogy kábellel a nyakában lelép a mellette lévő létráról.
Az élő közvetítéshez többen is csatlakoztak, akik valamennyien megkísérelték a sértettet lebeszélni a szándékáról, a vádlott azonban azt kérdezte, hogy valóban meg akar-e halni. Miután a sértett igennel felelt, a vádlott arra buzdította, hogy akkor viszont csinálja meg.
A vádlott kijelentését követően a sértett nyomban felállt a létrára, majd onnan lelépett, amelynek következtében a kötél szorítása miatt életét vesztette.
Több néző ezt követően bejelentést tett a hatóságoknak, majd a német rendőrség az elhunyt férfit lakóhelyének közelében találta meg.
A vádhatóság közleménye szerint a sértettben az öngyilkosság gondolata már korábban kialakult, azonban a vádlott rábíró kijelentése erősítette meg és véglegesítette a szándékában.
A Siklósi Járási Ügyészség öngyilkosságban közreműködés miatt emelt vádat a helyi férfi ellen.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
