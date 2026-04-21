Zajki tragédia: Fotón a ház falának csapódott luxusautó

Halálos közúti baleset történt hétfőről keddre virradó éjszaka a Zala vármegyei Zajk településen - számolt be róla a ZAOL.

Egy BMW-t vezető fiatal férfi letért az útról és nekiütközött egy ház falának.

A kocsiban egyedül utazó sofőr a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok még vizsgálják, mi vezetett a tragikus ütközéshez.



A lap megkeresésére Czendrei Péter alezredes, a Zala vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense részletezte, április 21-én 1 óra 15 perc körül Zajkon, az Iskola utcában halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt. Egy 34 éves helyi férfi Letenye irányából érkezett Zajkra, amikor egy jobbra ívelő kanyarban megcsúszott, letért az útpadkára, egy hídfejnek, majd egy ingatlan beton talpazatának ütközött.