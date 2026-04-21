2026. április 21. kedd, Konrád
12°C Budapest
tömegverekedés
kövek
botok
bolt

Tömegverekedés tört ki egy falusi kisboltban, botokkal és kövekkel támadtak egymásra – videó

Nők és gyerekek is részt vettek a pusztításban.
2026. április 21., kedd 12:13
Vágólapra másolva!

Brutális jelenetekről számolt be kedden az ujszo.com: tömegverekedés tört ki Szlovákiában, Eperjes melletti Szinye településen, ahol egy helyi élelmiszerbolt körüli vita teljesen elszabadult.

Egy feldühödött csoport botokkal és kövekkel támadt az üzletre és az azt működtető családra, komoly károkat okozva. A jelenet kaotikussá vált, az indulatok elszabadultak, és nem csak férfiak, hanem nők és gyerekek is részt vettek a támadásban.

Az elkövetők betörték az ablakokat, megrongálták a berendezést, szétdobálták az árut.

 

A háttérben egy régóta húzódó vita állhat: Egy helyi vállalkozó befalazta a szomszédos bolt egyik bejáratát, arra hivatkozva, hogy az az ő telkén található. Állítása szerint az ügy már évek óta megoldatlan. A bolt tulajdonosa viszont úgy véli, inkább üzleti rivalizálás állhat a konfliktus mögött, amit az érintett rokon tagad.

A helyzet végül csak a rendőrség speciális egységeinek beavatkozásával csillapodott le, akik biztosították a helyszínt és megfékezték a tömeget. A hatóságok az esetet egyelőre nem minősítik tömeges rendbontásnak, jelenleg két szabálysértést vizsgálnak.

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra