Tömegverekedés tört ki egy falusi kisboltban, botokkal és kövekkel támadtak egymásra – videó
Brutális jelenetekről számolt be kedden az ujszo.com: tömegverekedés tört ki Szlovákiában, Eperjes melletti Szinye településen, ahol egy helyi élelmiszerbolt körüli vita teljesen elszabadult.
Egy feldühödött csoport botokkal és kövekkel támadt az üzletre és az azt működtető családra, komoly károkat okozva. A jelenet kaotikussá vált, az indulatok elszabadultak, és nem csak férfiak, hanem nők és gyerekek is részt vettek a támadásban.
Az elkövetők betörték az ablakokat, megrongálták a berendezést, szétdobálták az árut.
A háttérben egy régóta húzódó vita állhat: Egy helyi vállalkozó befalazta a szomszédos bolt egyik bejáratát, arra hivatkozva, hogy az az ő telkén található. Állítása szerint az ügy már évek óta megoldatlan. A bolt tulajdonosa viszont úgy véli, inkább üzleti rivalizálás állhat a konfliktus mögött, amit az érintett rokon tagad.
A helyzet végül csak a rendőrség speciális egységeinek beavatkozásával csillapodott le, akik biztosították a helyszínt és megfékezték a tömeget. A hatóságok az esetet egyelőre nem minősítik tömeges rendbontásnak, jelenleg két szabálysértést vizsgálnak.
+Ez is érdekelheti
Iránban kivégeztek egy kémkedéssel és gyújtogatással vádolt férfit
Bombafenyegetés miatt nem kezdődött meg a tanítás több zágrábi középiskolában
Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak
Hadgyakorlaton robbant fel egy japán harckocsi, három katona meghalt
Fegyveres férfi gyilkolt és többeket megsebesített Teotihuacan romvárosában
Feszítővassal betört a házba, majd agyonverte az anyósát a dühös férj
Benzinnel lelocsolta és felgyújtotta barátnőjét – életveszélyben a nő
Trolibusz hajtott egy üzletbe, fotókon a tragédia
Kizuhant a babakocsiból, életveszélyes állapotban került kórházba egy csecsemő
Videón a brutális földrengés Japánban, szökőárriadót is elrendeltek
Átszúrta egy kisfiú lábát a kerítés, mentők és tűzoltók vonultak a helyszínre – Fotók