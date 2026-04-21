Tömegverekedés tört ki egy falusi kisboltban, botokkal és kövekkel támadtak egymásra – videó

Brutális jelenetekről számolt be kedden az ujszo.com: tömegverekedés tört ki Szlovákiában, Eperjes melletti Szinye településen, ahol egy helyi élelmiszerbolt körüli vita teljesen elszabadult.

Egy feldühödött csoport botokkal és kövekkel támadt az üzletre és az azt működtető családra, komoly károkat okozva. A jelenet kaotikussá vált, az indulatok elszabadultak, és nem csak férfiak, hanem nők és gyerekek is részt vettek a támadásban.

Az elkövetők betörték az ablakokat, megrongálták a berendezést, szétdobálták az árut.