Rohantak az emberek Gyöngyösön, drámai jelenetek játszódtak le a belvárosban
Pokoli lángok Simontornyán: az épülettel együtt egy autó is porig égett
Óriási tűz tombolt a Tolna vármegyei Simontornyán, ahol használati tárgyak, és még egy autó is megsemmisült – közölte a Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, szombaton este fél tíz előtt érkezett a jelzés, hogy a Hársfa utcában lángol egy lakóház melléképülete.
A lánglovagok perceken belül a helyszínre érkeztek, és tíz fővel és hat vízsugárral azonnal megkezdték a tűz megfékezését a 60 négyzetméteres épületben, ám minden igyekezetük ellenére az épület, az eszközök és a személygépkocsi is teljesen kiégett.
Az eset során személyi sérülés nem történt.
