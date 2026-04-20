Pokoli lángok Simontornyán: az épülettel együtt egy autó is porig égett

Óriási tűz tombolt a Tolna vármegyei Simontornyán, ahol használati tárgyak, és még egy autó is megsemmisült – közölte a Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, szombaton este fél tíz előtt érkezett a jelzés, hogy a Hársfa utcában lángol egy lakóház melléképülete.



A lánglovagok perceken belül a helyszínre érkeztek, és tíz fővel és hat vízsugárral azonnal megkezdték a tűz megfékezését a 60 négyzetméteres épületben, ám minden igyekezetük ellenére az épület, az eszközök és a személygépkocsi is teljesen kiégett.

Az eset során személyi sérülés nem történt.