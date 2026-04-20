Vízóraaknába zuhant egy férfi Egerben, mentő vitte el
Más furcsa baleset is történt.
2026. április 20., hétfő 17:29
Két ijesztően hasonló baleset történt hétfőn, a korai órákban Hevesben. 

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderül, hogy három méter mély árokba esett egy ember a gyöngyösi Gábor Áron utcában hajnalban. Szerencsére sérülések nélkül megúszta, a város hivatásos tűzoltói pedig létrák segítségével felhozták. 

Szintén hajnalban vízóraaknába zuhant egy férfi Egerben, a Széchenyi István utcában. A helyi tűzoltók mentőkötelekkel húzták fel a mélyből, majd a mentők kórházba szállították. 

