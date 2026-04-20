Megúszhatja a börtönt, pedig meghalt miatta egy 9 éves fiú

A férfi az iskola udvaráról hajtott ki a kamionnal, amikor kidöntött egy kőkerítést, a hatalmas kőtömb pedig éppen a gyerekre zuhant. A kisfiú azonnal meghalt. Édesanyja megsérült, őt lábsérüléssel vitték kórházba. A teherautót vezető 50 éves férfit a baleset után őrizetbe vették, de végül nem tartóztatták le.

Most első fokon 1 év 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetést kértek rá és évekre eltiltanák a vezetéstől is. Az ügyészség fellebbezett, mert ennél hosszabb eltiltást kérne.