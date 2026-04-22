Évekig nyoma veszett, végül egy távoli turistaparadicsomban bukkantak egy magyar elítéltre – videóval

Évekig tartó bujkálás után Mexikóban fogták el azt a magyar férfit, akit kábítószer-kereskedelem miatt jogerősen börtönbüntetésre ítéltek, ám a büntetés letöltése elől megszökött – számolt be szerdán a police.hu.

A rendőrség közlése szerint a férfit már 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélték, miután bizonyították, hogy éveken át egy szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett Magyarországon. Az ítélet kihirdetése után azonban eltűnt, nem vonult be a börtönbe, ezért körözést adtak ki ellene.

A célkörözési eljárás során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy B. János Mexikóban bujkálhat

– írta a rendőrség.