Évekig nyoma veszett, végül egy távoli turistaparadicsomban bukkantak egy magyar elítéltre – videóval
Évekig tartó bujkálás után Mexikóban fogták el azt a magyar férfit, akit kábítószer-kereskedelem miatt jogerősen börtönbüntetésre ítéltek, ám a büntetés letöltése elől megszökött – számolt be szerdán a police.hu.
A rendőrség közlése szerint a férfit már 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélték, miután bizonyították, hogy éveken át egy szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett Magyarországon. Az ítélet kihirdetése után azonban eltűnt, nem vonult be a börtönbe, ezért körözést adtak ki ellene.
A célkörözési eljárás során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy B. János Mexikóban bujkálhat
– írta a rendőrség.
A nyomozás ezután nemzetközi szintre lépett. A magyar hatóságok amerikai és mexikói partnereikkel együttműködve kezdték felderíteni a férfi tartózkodási helyét. A háromoldalú információcsere végül eredményre vezetett: kiderült, hogy a szökevény más magyar állampolgár nevével visszaélve él Mexikóban, ahol taxisként dolgozott Quintana Roo tartományban.
Az elfogására külön akciót szerveztek. A férfit április 18-án, Cancún városában vették őrizetbe. A műveletben több mexikói hatóság is részt vett, köztük a nemzeti gárda és a bevándorlási hivatal. Mivel a férfi illegálisan tartózkodott az országban, a hatóságok gyorsan döntöttek a kitoloncolásáról. Mindössze három nappal később már Magyarországon volt.
Április 21-én szállították Magyarországra. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren gépe landolását követően a KR NNI munkatársai mexikói kollégáiktól átvették
– közölték.
A férfit ezt követően a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte a korábban kiszabott börtönbüntetését.
Nyitókép: police.hu
+Ez is érdekelheti
Bejelentést tett a győri kórház: A pácienseket és a látogatókat is egyaránt érinti
Elképesztő fotók érkeztek: Letarolta a jégeső a Bakonyt
Gyanús egybeesés vagy puszta véletlen? Vizsgálat indul a lottóügyben
Utolsó napok: aki most nem lép, örökre bukhatja a kedvezményt
Berontottak ismeretlenek egy nógrádi óvodába, azonnal hívták a rendőrséget
Sorra tűnnek el az autók az utcákról egy magyar nagyvárosban – jobb, ha erről Ön is tud
Tragédia Bács-Kiskunban: Holtan találtak egy embert a lakásában
Holtan került elő egy eltűnt férfi, az erdőben bukkantak rá az áldozatra
Üzenetet kapott az MVM-től? Most jól figyeljen, rengeteg pénz múlhat rajta!
Versenyfutás az idővel: több egységet riasztottak a pilisi kilátóhoz
Kitört a pánik Budapesten, több mentőegység rohant egy költözéshez