Évekig nyoma veszett, végül egy távoli turistaparadicsomban bukkantak egy magyar elítéltre – videóval

Évekig nyoma veszett, végül egy távoli turistaparadicsomban bukkantak egy magyar elítéltre – videóval
Nemzetközi hajtóvadászat végén kapták el a férfit.
2026. április 22., szerda 08:19
Évekig tartó bujkálás után Mexikóban fogták el azt a magyar férfit, akit kábítószer-kereskedelem miatt jogerősen börtönbüntetésre ítéltek, ám a büntetés letöltése elől megszökött – számolt be szerdán a police.hu.

A rendőrség közlése szerint a férfit már 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélték, miután bizonyították, hogy éveken át egy szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett Magyarországon. Az ítélet kihirdetése után azonban eltűnt, nem vonult be a börtönbe, ezért körözést adtak ki ellene.

A célkörözési eljárás során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy B. János Mexikóban bujkálhat

– írta a rendőrség.


A nyomozás ezután nemzetközi szintre lépett. A magyar hatóságok amerikai és mexikói partnereikkel együttműködve kezdték felderíteni a férfi tartózkodási helyét. A háromoldalú információcsere végül eredményre vezetett: kiderült, hogy a szökevény más magyar állampolgár nevével visszaélve él Mexikóban, ahol taxisként dolgozott Quintana Roo tartományban.

Az elfogására külön akciót szerveztek. A férfit április 18-án, Cancún városában vették őrizetbe. A műveletben több mexikói hatóság is részt vett, köztük a nemzeti gárda és a bevándorlási hivatal. Mivel a férfi illegálisan tartózkodott az országban, a hatóságok gyorsan döntöttek a kitoloncolásáról. Mindössze három nappal később már Magyarországon volt.

Április 21-én szállították Magyarországra. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren gépe landolását követően a KR NNI munkatársai mexikói kollégáiktól átvették

– közölték.

A férfit ezt követően a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte a korábban kiszabott börtönbüntetését.

Nyitókép: police.hu

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra