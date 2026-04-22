Ketyeg az óra a reptereken: változik a beszállás rendje
Feszült pillanatok egy borsodi telken: Egy élettel kevesebb lett Csutaknak
Mintegy négy métert zuhanva egy kiszáradt kútba pottyant egy macska a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincsen – osztotta meg közösségi oldalán a katasztrófavédelem kedden.
A mélység és a sűrű növényzet miatt esélye sem volt egyedül kijutni a csapdába esett állatnak, de szerencsére segítségére siettek a tiszaújvárosi tűzoltók.
A szakemberek először láncfűrésszel megtisztították a kút környezetét, majd létrával és mentőkötéllel leereszkedtek Csutakhoz.
Végül épségben a felszínre hozták a négylábút, amelynek talán az ijedtséget leszámítva komolyabb baja nem esett. A cica annyira megörült a szabadságának, hogy szélsebesen elviharzott a helyszínről.
+Ez is érdekelheti
