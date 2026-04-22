2026. április 22. szerda, Csilla, Noémi
17°C Budapest
macska
kút
tűzoltók

Feszült pillanatok egy borsodi telken: Egy élettel kevesebb lett Csutaknak

Kilencből egyet elbukott, most már csak nyolc élete maradt Csutaknak, a bajba jutott cicának.
2026. április 22., szerda 09:28
Vágólapra másolva!

Mintegy négy métert zuhanva egy kiszáradt kútba pottyant egy macska a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincsen – osztotta meg közösségi oldalán a katasztrófavédelem kedden.

A mélység és a sűrű növényzet miatt esélye sem volt egyedül kijutni a csapdába esett állatnak, de szerencsére segítségére siettek a tiszaújvárosi tűzoltók.

A szakemberek először láncfűrésszel megtisztították a kút környezetét, majd létrával és mentőkötéllel leereszkedtek Csutakhoz. 


Végül épségben a felszínre hozták a négylábút, amelynek talán az ijedtséget leszámítva komolyabb baja nem esett. A cica annyira megörült a szabadságának, hogy szélsebesen elviharzott a helyszínről. 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra