Feszült pillanatok egy borsodi telken: Egy élettel kevesebb lett Csutaknak

Mintegy négy métert zuhanva egy kiszáradt kútba pottyant egy macska a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincsen – osztotta meg közösségi oldalán a katasztrófavédelem kedden.

A mélység és a sűrű növényzet miatt esélye sem volt egyedül kijutni a csapdába esett állatnak, de szerencsére segítségére siettek a tiszaújvárosi tűzoltók.

A szakemberek először láncfűrésszel megtisztították a kút környezetét, majd létrával és mentőkötéllel leereszkedtek Csutakhoz.



Végül épségben a felszínre hozták a négylábút, amelynek talán az ijedtséget leszámítva komolyabb baja nem esett. A cica annyira megörült a szabadságának, hogy szélsebesen elviharzott a helyszínről.