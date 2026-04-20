Kiadták a citromsárga riasztást, ugyanis az az északkeleti megyékben, majd a nyugati határ közelében is zivatarok és apró szemű jég is eshet – közölte a Hungaromet.

Hétfőn az ország nagy részén napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időben lesz részünk, ám késő délelőtti, déli óráktól kezdődően az északkeleti megyékben, majd a nyugati térségében záporok, zivatar is várható, melyet apró szemű jég és erős szél kísérhet.

A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 20 fok között várható, míg késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

