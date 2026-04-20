Bestiális kettős gyilkosság történt Szolnok mellett

Élettársa halálát követően egyedül nevelte a nő lányát egy férfi, ám éveken át szexuálisan zaklatta a gyereket – derül ki a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből.

Miután a fiatal elmenekült, a nevelőapa felgyújtotta a házát, ezért egy szolnoki vállalkozó fogadta be, akinél dolgozott is. Amikor kiderült, hogy mit tett korábban a férfi, a főnökének élettársa felszólította, hogy másnap hagyja el a házukat.

Ekkor a molesztáló-gyújtogató eldöntötte, hogy bosszúból megöli jótevőit, és még aznap éjszaka megölte mindkettejüket.

Aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés és szexuális erőszak miatt tényleges életfogytiglani börtönre ítélte, illetve véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, ahol kiskorúval kerülhetne kapcsolatba.

A férfi és védője a szexuális erőszakot illetően felmentésért, egyebekben enyhítésért fellebbezett.