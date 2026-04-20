Vízóraaknába zuhant egy férfi Egerben, mentő vitte el
Bestiális kettős gyilkosság történt Szolnok mellett
Élettársa halálát követően egyedül nevelte a nő lányát egy férfi, ám éveken át szexuálisan zaklatta a gyereket – derül ki a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség hétfői közleményéből.
Miután a fiatal elmenekült, a nevelőapa felgyújtotta a házát, ezért egy szolnoki vállalkozó fogadta be, akinél dolgozott is. Amikor kiderült, hogy mit tett korábban a férfi, a főnökének élettársa felszólította, hogy másnap hagyja el a házukat.
Ekkor a molesztáló-gyújtogató eldöntötte, hogy bosszúból megöli jótevőit, és még aznap éjszaka megölte mindkettejüket.
Aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés és szexuális erőszak miatt tényleges életfogytiglani börtönre ítélte, illetve véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, ahol kiskorúval kerülhetne kapcsolatba.
A férfi és védője a szexuális erőszakot illetően felmentésért, egyebekben enyhítésért fellebbezett.
Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.
Az esetről már korábban is beszámolt a Tények:
+Ez is érdekelheti
Kiadták a citromsárga riasztást
Elkapták a falu rosszát Zagyvarékason
Emberéletet követelt a tűz a Nógrádban
Szirénázó rendőrautó ütközött Békéscsabán, öten kerültek kórházba
Vérlázító, ami egy zalai temetőben történik – titokzatos rém kergeti az őrületbe a helyieket
Több kecskeméti is dührohamot kapott, amikor meglátták autóikat - Fotók
„Levágom a fejedet” – Machetével támadtak rá egy emberre a kelenföldi pályaudvaron
Megúszhatja a börtönt, pedig meghalt miatta egy 9 éves fiú
Szirénázó mentő gázolt el egy gyalogost Budapesten, sokkoló videó került elő
Hatalmas lyuk tátong a Róbert Károly körúton, megbénult a közlekedés – Fotók
Erre nem számítottunk: Jövő héten akár fagyhat is