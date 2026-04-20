Több kecskeméti is dührohamot kapott, amikor meglátták autóikat - Fotók
A férfi autóvezetői vizsgát tett a nap folyamán Kecskeméten, majd a barátaival szórakozni indult. Kocsmáról kocsmára járt, így estére már jócskán felöntött a garatra – közölte a rendőrség oldalán.
Részegen aztán kiment az utcára, ahol több autó visszapillantó tükrét letörte. Volt olyan sértett, akinek ezzel közel fél millió forint kárt okozott, az összes rongálási kár pedig meghaladja az egy millió forintot.
Az egyik sértett bejelentésére a járőrök a helyszínre mentek, ahol elfogták a bűnelkövetőt.
A garázdasággal és rongálásokkal gyanúsítható 27 éves férfit a kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Fotók: police.hu
