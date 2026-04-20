Vízóraaknába zuhant egy férfi Egerben, mentő vitte el
„Levágom a fejedet” – Machetével támadtak rá egy emberre a kelenföldi pályaudvaron
A Fővárosi Törvényszék hétfői közleménye szerint a kelenföldi vasútállomás előtt italozott egy férfi még 2023. szeptember 15-én este, amikor odalépett hozzá erősen ittas állapotban lévő idegen, aki beszélgetést kezdeményezett vele.
A férfi azonban nem akart társalogni, ezért a részeg alak kiabálni kezdett, és hangos veszekedés bontakozott ki köztük. A későbbi áldozat elkezdte követni, sőt, többször lábon rúgta vitapartnerét.
Ezt követően bántalmazott férfi hazament, ahol magához vett egy 50 centi hosszú bozótvágó kést, majd visszament a pályaudvarra. Megkereste az agresszívan viselkedő idegent, a machetével egyszer fejbe ütötte, majd többször felé sújtott, közben pedig az ordította, hogy „levágom a fejedet”.
Az áldozat nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Emberölés kísérlete miatt három év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság az elkövetőt, de a fellebbezések miatt a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik az ügy.
A nyitókép illusztráció: MTI/Róka László
