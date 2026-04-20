Hatalmas lyuk tátong a Róbert Károly körúton, megbénult a közlekedés – Fotók

A közlemény szerint Budapest XIII. kerületében lévő Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt az úttest beszakadt.

A helyszínt a BKK munkatársai körbezárták, a Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték a kárfelmérést - tették hozzá.



Forrás: MTI