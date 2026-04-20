Trolibusz hajtott egy üzletbe, fotókon a tragédia
Trolibusz hajtott bele egy szupermarketbe Salzburgban hétfőn kora délután, a balesetben egy ember meghalt, további hét pedig megsérült - jelentette be az osztrák Vöröskereszt egyik szóvivője.
2026. április 20., hétfő 18:36
A baleset a város északi részén Itzling kerületben, egy útkereszteződésben történt.

A Vöröskereszt közlése szerint a sérülteket kórházban ápolják, és kettőjük - köztük a sofőr - állapota súlyos.

A hatóságok tájékoztatása szerint valószínű, hogy az 59 éves sofőr a baleset előtt szélütést kapott és elvesztette ellenőrzését a jármű felett. A halálos áldozat egy 55 éves járókelő volt, aki a helyszínen meghalt. A sérültek zömében a trolibusz utasai voltak.

A salzburgi tömegközlekedési vállalat közleményében "mély megdöbbenéssel" reagált a tragikus balesetre. "Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt hozzátartozóinak. Gondolataink és gyógyulást kívánó jókívánságaink a sérültekkel és a baleset érintettjeivel vannak" - tette hozzá a cég.
Forrás: MTI

 

