Trolibusz hajtott egy üzletbe, fotókon a tragédia

A baleset a város északi részén Itzling kerületben, egy útkereszteződésben történt.

A Vöröskereszt közlése szerint a sérülteket kórházban ápolják, és kettőjük - köztük a sofőr - állapota súlyos.

URGENT: A trolleybus veered off the road and crashed into a supermarket in #Salzburg, #Austria on Monday, leaving one person killed and seven others injured, including two seriously, according to local media reports. pic.twitter.com/6jYf0zdP95 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) April 20, 2026

A hatóságok tájékoztatása szerint valószínű, hogy az 59 éves sofőr a baleset előtt szélütést kapott és elvesztette ellenőrzését a jármű felett. A halálos áldozat egy 55 éves járókelő volt, aki a helyszínen meghalt. A sérültek zömében a trolibusz utasai voltak.