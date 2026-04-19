bébiétel
mérgező

Súlyos figyelmeztetés: mérgezett bébiételek kerülhettek a polcokra

Súlyos figyelmeztetés: mérgezett bébiételek kerülhettek a polcokra
Több országot érint a riasztás.
2026. április 19., vasárnap 12:06
Komoly élelmiszerbiztonsági riasztásról számolt be a szlovákiai Paraméter vasárnap, miután osztrák hatóságok figyelmeztetést adtak ki egyes HiPP márkájú bébiételek miatt.

A hatóságok több országban – köztük Szlovákiában és Csehországban – is gyanús üvegeket azonosítottak, és az első laboratóriumi vizsgálatok alapján felmerült a mérgező anyag jelenléte.

A riasztás különösen érzékeny, hiszen csecsemők számára készült termékekről van szó, amelyeknél már kis mértékű szennyeződés is komoly kockázatot jelenthet.

 

Az osztrák rendőrség közlése szerint a problémás termékek több jel alapján is felismerhetők. Mint írták: az üveg alján fehér matrica található piros körrel, illetve gyanúra adhat okot a már felbontott vagy sérült fedél, a hiányzó biztonsági zár, valamint a szokatlan szag is.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet, és arra kérik a fogyasztókat, hogy aki ilyen terméket észlel, semmiképpen ne használja fel.

