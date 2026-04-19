Súlyos figyelmeztetés: mérgezett bébiételek kerülhettek a polcokra

16:46

Már megvan, melyik két csapat esik ki az NB I-ből

Noha még három forduló hátra van a magyar labdarúgó-bajnokság küzdelmeiből, a két kieső csapat neve már ismertté vált. Az NB I 2025/26-os szezonjának a végén a Diósgyőr és a Kazincbarcika távozik az első osztályból, azaz a következő idényben nem lesz borsodi csapat a legjobbak között.